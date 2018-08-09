رئيس جنوب السودان يصدر عفوا عن زعيم المتمردين "ريك مشار"

(رويترز)

قال التلفزيون الرسمى إن رئيس جنوب السودان سلفا كير أصدر عفوا عن جميع المتورطين فى الحرب الأهلية ومن بينهم زعيم المتمردين ريك مشار وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق سلام.

وذكر التلفزيون فى وقت متأخر أمس الأربعاء "(صدر) الأمر الجمهورى رقم 14 لعام 2018 بمنح عفو عام عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-فى المعارضة... ريك مشار تينى وآخرين من الجماعات المستبعدة التى شنت الحرب ضد حكومة جمهورية جنوب السودان من عام 2013 وحتى الآن".





وفى بداية الأسبوع الجارى وقع الأطراف المتنازعون فى جنوب السودان اتفاقاً نهائياً لتقاسم السلطة، بهدف إنهاء حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وشردت الملايين فى هذا البلد.