رئيس جامعة بنها يقرر إسناد كافتريات الجامعة لشبابها الخريجين

تشجيعاً للشباب وتنفيذاً لخطة جامعة بنها فى دعم ريادة الأعمال، قرر الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، إسناد إدارة جميع كافتريات ومكتبات كليات الجامعه التى تقدم خدماتها للطلاب، إلى الشباب من خريجى جامعة بنها، كما قرر تمويل إدارة الكافتريات والمكتبات باعتبارها من المشروعات الصغيرة التى تولى الدوله اهتماماً كبيراً لنشرها ودعمها بقروض ميسرة، تم الاتفاق عليها بين الجامعة وبنك مصر، الذى قدم تسهيلات كبيرة من أجل نجاح مبادرة جامعه بنها التى تعد الأولى على مستوى الجامعات المصرية.
وقال القاضى فى تصريحات صحفية، إن هذا القرار جاء تماشياً مع خطة الدوله لدعم ونشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعد أحد أهم مقومات اقتصاد الدول، وإذا أعطيناها الاهتمام الكافى تستطيع هذه المشروعات دعم الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة، كما أنها تساهم فى خلق فرص عمل جديده لآلاف الشباب وتوفر منتجات عالية المستوى بأسعار مقبوله مما يؤدى إلى خفض فاتورة الواردات وتخفيفاً على العملات الأجنبية.
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