video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 07:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنها يقرر إسناد كافتريات الجامعة لشبابها الخريجين

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:51 م
رئيس جامعة بنها يقرر إسناد كافتريات الجامعة لشبابها الخريجين الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها
كتب محمد حجازى
إضافة تعليق
تشجيعاً للشباب وتنفيذاً لخطة جامعة بنها فى دعم ريادة الأعمال، قرر الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، إسناد إدارة جميع كافتريات ومكتبات كليات الجامعه التى تقدم خدماتها للطلاب، إلى الشباب من خريجى جامعة بنها، كما قرر تمويل إدارة الكافتريات والمكتبات باعتبارها من المشروعات الصغيرة التى تولى الدوله اهتماماً كبيراً لنشرها ودعمها بقروض ميسرة، تم الاتفاق عليها بين الجامعة وبنك مصر، الذى قدم تسهيلات كبيرة من أجل نجاح مبادرة جامعه بنها التى تعد الأولى على مستوى الجامعات المصرية.
 
وقال القاضى فى تصريحات صحفية، إن هذا القرار جاء تماشياً مع خطة الدوله لدعم ونشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعد أحد أهم مقومات اقتصاد الدول، وإذا أعطيناها الاهتمام الكافى تستطيع هذه المشروعات دعم الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة، كما أنها تساهم فى خلق فرص عمل جديده لآلاف الشباب وتوفر منتجات عالية المستوى بأسعار مقبوله مما يؤدى إلى خفض فاتورة الواردات وتخفيفاً على العملات الأجنبية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة بنها يكرم لاعبين عالميين من طلبة تربية رياضية بنها

رئيس جامعة بنها: مركز الابتكار وريادة الأعمال يمول جهاز الصور ثلاثية الأبعاد

دورات لتنمية مهارات تدريس الرياضيات والعلوم بـ"الانجليزية" بجامعة بنها

اخبار مصر

اخبار الجامعة

بنها

جامعة بنها

ريادة الاعمال

المشروعات الصغيرة والمتوسطة




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة