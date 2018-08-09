رئيس جامعة بنها يقرر إسناد كافتريات الجامعة لشبابها الخريجين

كتب محمد حجازى

تشجيعاً للشباب وتنفيذاً لخطة جامعة بنها فى دعم ريادة الأعمال، قرر الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، إسناد إدارة جميع كافتريات ومكتبات كليات الجامعه التى تقدم خدماتها للطلاب، إلى الشباب من خريجى جامعة بنها، كما قرر تمويل إدارة الكافتريات والمكتبات باعتبارها من المشروعات الصغيرة التى تولى الدوله اهتماماً كبيراً لنشرها ودعمها بقروض ميسرة، تم الاتفاق عليها بين الجامعة وبنك مصر، الذى قدم تسهيلات كبيرة من أجل نجاح مبادرة جامعه بنها التى تعد الأولى على مستوى الجامعات المصرية.