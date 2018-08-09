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رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء مركز إعلامى للتواصل الفعال مع وسائل الإعلام

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:45 م
رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء مركز إعلامى للتواصل الفعال مع وسائل الإعلام الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإنشاء مركز إعلامى لمجلس الوزراء، يكون مقره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس.

 

ويتولى المركز الإعلامى، طبقا للقرار، القيام بعدد من المهام والأنشطة التى تهدف لتحقيق التواصل الفعال بين الحكومة بكافة أجهزتها ووسائل الإعلام المختلفة، من خلال توضيح الحقائق للرأى العام، ودحض الشائعات حول مختلف القضايا والموضوعات فى إطار من الشفافية والمصداقية، كما يتولى المركز الإعلامى أيضًا مهام عرض إنجازات وأنشطة الحكومة للمواطن المصرى بصورة إعلامية مبسطة وشاملة، مع توضيح جهود الحكومة لحل مشكلات المواطنين، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصرى.

 

ويتكون المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، من أربع وحدات رئيسية هي: وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإنتاج المرئى والمسموع، ووحدة الإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى، وأخيرًا وحدة الرصد والتحليل لكل ما ينشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تتولى الدكتورة نعايم سعد زغلول رئاسة المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ويتولى هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، الإشراف العام على جميع أعمال المركز الإعلامى.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن الحكومة تولى ملفات: التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وإبراز الجهود فى مختلف القطاعات، وتوضيح الحقائق، والرد على الشائعات، أهمية كبيرة، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة توضيح الحقائق للمواطنين، من خلال وسائل الإعلام، وكذا عبر وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة فى ظل ما تتعرض له الدولة المصرية من حروب الشائعات والفتن، التى تستدعى ضرورة التصدى لها، ومواجهتها.


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