رئيس "الضرائب العقارية" تعلن تسديد الدولة للضريبة عن غير القادرين

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يجب على كل مالك وحدة عقارية أن يسجل بياناته عن الوحدة التى يملكها ولكن من يملك وحدة أقل من 2 مليون جنيه عليه التقدم بعد الميعاد 12 أكتوبر.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى، أن من يملك وحدة عقارية ولا يستطيع سداد قيمة الضريبة عليها، سوف تقوم الدولة بدفع الضريبة نيابة عنه بعد بحث الحالة، فى سرية تامة، موضحة أن تقديم البحث بمقر المصلحة 15 شارع منصور.

وأشارت رئيس مصلحة الضراب العقارية، إلى أنه فيما يتعلق بالأبناء القصر، فإنه لا إعفاء إلا لرب الأسرة للوحدة التى يسكن فيها هو وأسرته، مضيفة أن الوحدة العقارية التى يتم تحصيل ضريبة لها هى التامة والتى يسكن فيها صاحبها وفى حوزته.

وذكرت أن الوحدات التجارية يتم تسجيلها شأن الوحدات السكنية، لافتة إلى أن الوحدات السكنية المعفاة من الضريبة العقارية حتى 2 مليون جنيه، أما الوحدات التجارية حتى 100 ألف جنيه بناء على ثمنها فى السوق فى 1 / 7 / 2013.

ولفتت إلى أن هناك موقع مصلحة الضرائب العقارية وعليه رقم الهاتف، للرد على تساؤلات المواطنين حول الضرائب العقارية.