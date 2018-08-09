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رئيس الرقابة المالية يكشف قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة خلال 4 أشهر

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:24 م
رئيس الرقابة المالية يكشف قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة خلال 4 أشهر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل المصرى للضمانات المنقولة وصل إلى ما يقرب من 396 مليار جنيه لعدد 12 ألف إشهارًا بعد مرور أربعة أشهر من بدء تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لعام 2015.
 
واستعرض عمران، خلال كلمته بختام ورشة العمل الدولية لتنظيم أسواق المال، بحضور خبراء من هيئة الرقابة الأمريكية، جهود مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية منذ تشكيله، مضيفا أن المجلس عقد أكثر من 10 اجتماعات اتخذ خلالها نحو 106 قرار نسبة 80% خاصة بسوق المال، كما تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتى وصل عدد صفحاتها إلى 62 صفحة، وتم ارسالها لوزيرة الاستثمار، متابعا كما أصدرنا عدة تعديلات بشأن قواعد القيد، ولذا سيتم إصدار نسخة معدلة موحدة.
 
وفى هذا الإطار، أعلن عمران، عن مناقشة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية خلال اجتماعه المقبل، إلزام المتعاملين بالشراء بالهامش بالاستعلام الائتمانى من شركة اى سكور قبل التعامل عليه، مداعبا محمد كفافى رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بإلزام الشركة بإصدار الاستعلام بسعر التكلفة.
 
وأكد محمد عمران، أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، مهتم محورين أولا تحسين مستوى الإفصاح والشفافية، وثانيا حماية المستثمرين والأقلية.
 
 

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