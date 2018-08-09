رئيس الرقابة المالية يكرم الخبراء الأمريكيين المشاركين بورشة عمل الهيئة

كتب هانى الحوتى

كرم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المشاركين فى ورشة العمل الدولية التى نظمتها الهيئة، وهم نخبة من الخبراء من بلومبرغ، بلوكشين، والمنظمة الوطنية لخبراء الاستثمار، وأحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة فى مجال جرائم سوق رأس المال، وهيئة الأوراق المالية والبورصات فى الولايات المتحدة الأمريكية SEC ، وهيئة تنظيم المتاجرة بالسلع الأجلة الأمريكية.



ورشة العمل الدولية لهيئة الرقابة المالية بمشاركة خبراء من أمريكا

جاء ذلك فى ختام فعاليات ورشة العمل الدولية التى نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت عنوان المنهجيات المستخدمة فى تنظيم أسواق المال بإجراء مناقشة عامة حول تطورات سوق المال فى مصر وأفضل الممارسات فى الولايات المتحدة الأمريكية.



نائب رئيس الرقابة المالية يهدى دروع تذكارية لقاضى فيدرالى أمريكى

وحرص محمد عمران على مشاركة رئيس البورصة محمد فريد، وطارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، فى تكريم المشاركين بالدورة، فى رسالة بأن العلاقة بين أطراف سوق المال طيبة.



محمد عمران

يشار إلى أن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر واستقرار النظام المالى – أحد أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية – والاستعداد لتنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية فى صورتها النهائية ( 2018 - 2022 )، عقب الإعلان عن صورتها النهائية فى الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة.



محمد عمران يكرم خبير فى بورصات العقود الآجلة

واستعرضت الورشة على مدار 4 أيام معايير الإلزام التى تتبعها لجنة تداول السلع الآجلة فى كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية،ومناقشة القضايا الحالية التى تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب فى السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال فى العملات الرقمية ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية.



محمد عمران رئيس الرقابة المالية يلقى كلمة ختامية بورشة العمل الدولية

كما حظى المشاركون بعرض تجربة مفصلة عن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية، بالاضافة إلى عرض فوائد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ذلك بالإضافة إلى عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات) ودور المشتقات فى السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها، وعرض المتحدث الفرق بين المشتقات غير المدرجة فى البورصة والمشتقات المدرجة فى البورصة ويقدم أمثلة لكل منها.