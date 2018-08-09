video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أوكرانيا يعتزم تقديم مشروع قانون جديد لتغيير الدستور إلى البرلمان

الخميس، 09 أغسطس 2018 07:22 م
رئيس أوكرانيا يعتزم تقديم مشروع قانون جديد لتغيير الدستور إلى البرلمان الرئيس الأوكرانى- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشنكو، اليوم الخميس، أنه يعتزم تقديم مشروع قانون بشأن إحداث تغييرات فى الدستور، إلى البرلمان الأوكراني، ما يعزز رغبة أوكرانيا فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي.

وكتب بوروشينكو على صفحته الرسمية على تويتر إن التعديلات على الدستور من أجل تعزيز طموحاتنا فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى قد انتهت منذ فترة طويلة. لقد أعددت تعديلات على القانون الأساسي، سأقدمها إلى البرلمان الأوكرانى فى بداية الموسم السياسى الجديد.

وكان المفوض الأوروبى لشؤون التوسع وسياسة حسن الجوار، يوهانس هان، قد أعلن فى وقت سابق، أنه من غير الواقعى الحديث عن عضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى فى السنوات القادمة، يجب أن تركز كييف على تنفيذ اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

واعتمد البرلمان الأوكراني، فى ديسمبر عام 2014، تعديلا قانونياً يقضى بالتخلى عن حالة عدم الانحياز فى الدولة، ويتوجب وفق العقيدة العسكرية الجديدة للبلاد حتى عام 2020، الوصول لتوافق كامل للقوات المسلحة مع معايير الناتو.

وتم توقيع خارطة عمل بين أوكرانيا والناتو خلال زيارة بوروشينكو إلى بروكسل فى منتصف ديسمبر عام 2015، للتعاون التقنى والدفاعي. وفى يونيو عام 2016 تم اعتماد تعديلات قانونية إضافية، تنص على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هو هدف من أهداف السياسة الخارجية للبلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوكرانيا: مقتل جندى وإصابة 3 آخرين إثر قصف مواقعهم 44 مرة فى دونباس

أوكرانيا والبرازيل توقعان اتفاقية للمساعدة المتبادلة فى المسائل المدنية

رئيس أوكرانيا

اوكرانيا

اخبار اوكرانيا

اخبار العالم

دستور اوكرانيا




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة