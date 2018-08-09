رئيس أوكرانيا يعتزم تقديم مشروع قانون جديد لتغيير الدستور إلى البرلمان

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أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشنكو، اليوم الخميس، أنه يعتزم تقديم مشروع قانون بشأن إحداث تغييرات فى الدستور، إلى البرلمان الأوكراني، ما يعزز رغبة أوكرانيا فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي.

وكتب بوروشينكو على صفحته الرسمية على تويتر إن التعديلات على الدستور من أجل تعزيز طموحاتنا فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى قد انتهت منذ فترة طويلة. لقد أعددت تعديلات على القانون الأساسي، سأقدمها إلى البرلمان الأوكرانى فى بداية الموسم السياسى الجديد.

وكان المفوض الأوروبى لشؤون التوسع وسياسة حسن الجوار، يوهانس هان، قد أعلن فى وقت سابق، أنه من غير الواقعى الحديث عن عضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى فى السنوات القادمة، يجب أن تركز كييف على تنفيذ اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

واعتمد البرلمان الأوكراني، فى ديسمبر عام 2014، تعديلا قانونياً يقضى بالتخلى عن حالة عدم الانحياز فى الدولة، ويتوجب وفق العقيدة العسكرية الجديدة للبلاد حتى عام 2020، الوصول لتوافق كامل للقوات المسلحة مع معايير الناتو.

وتم توقيع خارطة عمل بين أوكرانيا والناتو خلال زيارة بوروشينكو إلى بروكسل فى منتصف ديسمبر عام 2015، للتعاون التقنى والدفاعي. وفى يونيو عام 2016 تم اعتماد تعديلات قانونية إضافية، تنص على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هو هدف من أهداف السياسة الخارجية للبلاد.