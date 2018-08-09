خلال 24 ساعة.. ضبط 53 متهما وبحوزتهم 59 قطعة سلاح نارى

كتب محمود عبد الراضى- دينا الحسينى

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى ضبط 53 متهم وبحوزتهم 59 قطعة سلاح نارى.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط 59 قطعة سلاح بحوزة 53 متهم.

وضبط 4 بنادق آلية، و13بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و38 فرد محلى الصنع، و88 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و5 خزائن لأسلحة نارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة وجارى إستمرار الحملات.