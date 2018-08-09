حزام نجوم "درب التبانه" يزين سماء المنطقة العربية الليلة ويرى بالعين المجردة

كتب محمد محسوب

تشهد سماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الخميس، وبداية الليل، ولبضعة ليالى مقبلة ظهور حزام النجوم لمجرة "درب التبانة".

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الحزام يمثل منظر جانبى لمجرتنا درب التبانة، ونظرًا لأن القمر يصل إلى مرحلة المحاق يوم السبت 11 أغسطس هذا يعنى بأنه من الآن وخلال الأسبوع الأول من شهر ذى الحجة فإن هلال القمر يغرب مبكراً بعد غروب الشمس ولن يكون موجودا فى قبة سماء.

وأضافت أنه فى هذا التوقيت عند رصد السماء من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن وليس من البيت، يمكن رؤية هذا الحزام النجمى لدرب التبانة يقطع السماء وهو الوقت الأفضل خلال العام للنظر باتجاه مركز المجرة فى الليل.

وأشارت إلى أنه عند النظر لذلك الحزام بالعين المجردة سوف يظهر ضبابى عبر السماء، وعند استخدام المنظار الثنائى العينية سوف يكشف الشريط الضبابى عن عدد كبير من النجوم البعيدة.

وأوضحت أن مركز المجرة – الجزء الغنى بالنجوم – يقع باتجاه الأفق الجنوبى بالنسبة لنا فى النصف الشمالى " شمال خط الاستواء " فى ليال أغسطس، فى حين أن القاطنين فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية يكون واقعاً عالياً فى قبة السماء.