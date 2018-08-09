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توزيع تذاكر الطيران وكتيبات على 360 حاج بكفر الشيخ.. ومغادرة أول فوج الأحد

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:58 ص
توزيع تذاكر الطيران وكتيبات على 360 حاج بكفر الشيخ.. ومغادرة أول فوج الأحد المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية ستسلم تذاكر الطيران لـ360 حاجا، غداً الجمعة وبعد غد السبت، ليغادر الفوج الأول من حجاج الجمعيات وعددهم 264 حاجا، الأحد المقبل، والثانية بها 96 حاجا سيغادرون المطار يوم الاثنين المقبل، من مطار القاهرة لجدة ومنها لمكة، مؤكداً سيصاحب الحجاج 8 مشرفين.
 
وأضاف مسلم، لـ " اليوم السابع " : "ستستقبل المديرية الحجاج، غداً الجمعه ، لتوزيع تذاكر الطيران عليهم ، والجوازات وكتيب للمناسك وشنطة للحاج والأيبهات الخاصة بكل حاج"، مؤكداً أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة من كشف طبي وبصمة وتسديد رسوم وغيرها، وسيتم سفرهم وتسكينهم طبقًا للمستوى الذي تم التعاقد معهم عليه.
 
 
 

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