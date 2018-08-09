"تنفيذى شمال سيناء" يستعرض جهود تقديم الخدمات لأهالى الشيخ زويد ورفح

استعرض المجلس التنفيذى لمحافظة شمال سيناء اليوم الخميس، ما قامت به اللجنة الخاصة بالمرور على المنقولين من رفح والشيخ زويد والمقيمين فى المحافظات الأخرى .

وأوضح اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، خلال جلسة المجلس التنفيذى الذى عقدت برئاسته وبحضور عبد العال البدرى، سكرتير عام المحافظة المساعد، ومساعد مدير أمن شمال سيناء، وعدلى اليمانى، مساعد المحافظ لشئون وسط سيناء، وسعيد عرادة، مساعد المحافظ لشئون القرى بالشيخ زويد ورفحنة بالوقوف على المشاكل والمعوقات التى تعترض المواطنين فى أماكن إقامتهم الجديدة، وتيسير حصولهم على الخدمات فى مختلف القطاعات خاصة التعليم والصحة والإسكان والتموين، أن دور اللجنة الفرعية للإغاثة فى استمرار دعم المضارين جراء الحرب على الإرهاب وصرف الإعانات المقررة.

وقال حرحور، إنه تم رفع قيمة الإعانة الشهرية لكل أسرة من 800 جنيه إلى 1000 جنيه اعتبارًا من شهر يوليو الماضى، وكذلك رفع قيمة المعاشات الضمانية والتأمينية للمضارين ليصل إلى 1000 جنيه شهريًا، موضحا أنه سيتم مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد خلال جلسة المجلس التنفيذى القادمة عقب عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن مناقشة العجز والزيادة فى العمالة بمختلف المديريات والإدارات المركزية.