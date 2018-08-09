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تنفيذى القليوبية يناقش استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:34 ص
تنفيذى القليوبية يناقش استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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يناقش المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، برئاسة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، إلى جانب استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من تطوير للمشروعات ووضع لحجر الأساس لعدد كبير من المحافظة للرقى بالمنظومة التعليمية والصحية بالمحافظة.

كما يستعرض الاجتماع آخر ما توصلت إليه عملية إضافة المواليد على البطاقات التموينية بالمحافظة، ومناقشة ما إذا كانت هناك أى عقبات تواجه تلك العملية للعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، إلى جانب استعراض خطط الصحة والزراعة والطب البيطرى والإسعاف لتأمين مرور الاحتفالات بعيد الأضحى.

ويشارك فى الاجتماع اليوم كل رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظة إلى جانب مديرى المديريات بالمحافظة.

 


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