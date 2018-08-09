تموين الإسكندرية: 29 شادرا لبيع اللحوم والأضاحى بالمحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن مديرية التموين وشركة المجمعات الاستهلاكية، استعدت لعيد الأضحى المبارك، حيث تقرر إقامة 29 "شادر" لبيع اللحوم والأضاحى فى جميع أحياء المحافظة.

وقال وكيل وزارة التموين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية قد وضعت خطة لضخ كميات اللحوم للبيع من خلال فروع الشركة المختلفة، تتضمن ضخ 100 طن من اللحوم الشمبرى المجمدة و300 من الخراف الحية، و3 آلاف ذبيحة من اللحوم الضانى المستوردة، 1500 ذبيحة من اللحوم السودانى الطازجة.

من جهه أخرى أكد وكيل الوزارة على تشديد الرقابة على الأسواق، وشن حملات بالتنسيق مع الاحياء والصحة والطب البيطرى لضبط أى سلع غير صالحة قبل بيعها إلى المستهلك.