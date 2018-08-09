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الخميس، 09 أغسطس 2018 02:04 م
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تليجراف: البرلمان الأرجنتينى يهدم آمال المدافعين عن حق المرأة فى الإجهاض

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:04 م
تليجراف: البرلمان الأرجنتينى يهدم آمال المدافعين عن حق المرأة فى الإجهاض حقوق المرأة
كتبت: إنجى مجدى
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علقت صحيفة الديلى تليجراف على قانون أقره البرلمان الأرجنتينى يقضى بتجريم عمليات الإجهاض، وهو القرار الذى أثار مظاهرات واشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين.

وقال الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، إن مجلس الشيوخ الأرجنتينى هدم بقراره آمال جماعات حقوق المرأة فى أنحاء أمريكا الجنوبية. وفى البرازيل ارتدى نشطاء مؤيديون لحق المرأة فى الإجهاض، لافتات تقول بالبرتغالية "قُتل من قبل مجلس الشيوخ".

ويقول المدافعون عن حقوق الإجهاض فى الأرجنتين أن 3 آلاف سيدة لقت حتفها جراء عمليات الإجهاض غير القانونية منذ عام 1983.


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