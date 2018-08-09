تكريم 25 من القيادات الإدارية بجامعة سوهاج بعد اجتيازهم دورة "TOT"

سوهاج محمود مقبول

كرم اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج المتدربين من القيادات الادارية الذين اجتازو الدورة التدريبية لبناء القيادات الإدارية TOT، والتى استمرت فى الفترة من 6 حتى 8 أغسطس الجارى.

وقال عزيز أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية وبناء القدرات وتحفيزها وإعداد المستويات الإدارية الوسطى والعناصر الشابة وتأهيلها لتولى المناصب القيادية بعد إعدادهم وفقاً للأسلوب العلمى الممنهج.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة إكساب المشاركين مهارات القيادة المتميزة، وجعل المشاركين قادرين على النجاح والتميز كقيادات إدارية، بالإضافة إلى إكسابهم مهارات التوجيه والتحفيز والتقييم، ومهارات بناء وإدارة فرق العمل والوصول بهم لأعلى مستويات القيادة والنجاح الإداري.

وأوضح الدكتور أحمد الخطيب الأستاذ بكلية العلوم ومحاضر الدورة أن موضوعات التدريب شملت المدرب والعملية التعليمية، كيفية إعداد الحقائب التدريبية واساليبها بالإضافة إلى جلسات تدريب مصغرة ونموذج لجلسة تدريب وتقويمها، كما أثنى على مستويات المتدربين المتميزة والتزامهم واستيعابهم لأهداف الدورة بطريقة احترافية.

وأشار الدكتور خلف على همام مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية إلى أن المركز على أتم الاستعداد لعقد العديد من هذه الدورات سواء لأعضاء هيئة التدريس أو أعضاء الهيكل الإدارى، مضيفاً أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كل ما يلزم لتطوير وتحسين الأداء بشكل عام وبحث امكانية ايجاد موارد ذاتية للجامعة.