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تفاصيل واقعة اختطاف طفل بعد ولادته فى مستشفى بأسيوط

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:27 م
تفاصيل واقعة اختطاف طفل بعد ولادته فى مستشفى بأسيوط الطفل المختطف
أسيوط – هيثم البدرى
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تمكنت مديرية أمن أسيوط وضباط قسم أول أسيوط من استعادة طفل تم اختطافه من جوار والدته صباح اليوم الخميس، بمستشفى الإيمان العام من قبل سيدة بعد التعرف عليها من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى.
 
بدأت الواقعة عندما استيقظت "فاطمة" والدة الطفل التى وضعت من يومين داخل المستشفى بعد ولادة قيصرية لتجد ابنها غير موجود بجوارها فظنت فى البداية أنه قد سقط من أعلى السرير ولكن فوجئت بأن إبنها غير موجود فصاحت داخل المستشفى تطلب النجدة من الأطباء والممرضات.
 
تقول "فاطمة" والدة الطفل، أنها دخلت المستشفى من يومين لإجراء عملية الولادة القيصرية، وتم حجزها بالمستشفى بعد الولادة من يوم الإثنين الماضى واستيقظت الساعة الخامسة والنصف لإرضاعه، وبعد ذلك نتيجة تعب الولادة نامت لتستيقظ الساعة السابعة على عدم وجود ابنها بجوارها فاستنجدت بالأطباء والمستشفىى الذين قاموا بإبلاغ الشرطة.
 
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن  أسيوط فضل عدم ذكر اسمه أنه بمجرد ورود بلاغ لقسم أول أسيوط من مدير مستشفى الإيمان العام، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط وبرئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط مباحث قسم أول أسيوط، وتم الانتقال إلى مستشفى الإيمان العام، وتم تفريغ الكاميرات وتحديد هوية السيدة التى كانت موجودة داخل المستشفى فى الأصل بصحبة أحد أبنائها المرضى، وتم التوصل إليها، واستعادة الطفل مرة أخرى، وتبين أنها تدعى "فواكه . ج . م" من قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط.
 
ونفت والدة الطفل أن يكون هناك خلاف بينها وبين المتهمة أو حتى خصومة ثأرية.
 
وأضاف المصدر، أنه بمناقشة المتهمة أدعت أن الطفل هو ابنها وأنها وضعته من يومين بمستشفى "الشاملة"، فتم اصطحابها إلى المستشفى وتوقيع الكشف الطبى عليها، وتبين من خلال الكشف أن الرحم مغلق وأنها لم تخضع لعمليات ولادة فى الوقت الحالى، والمستشفى التى ذكرت أنها وضعت بها مغلق بها قسم الولادة للتعديلات من شهرين، ورجح المصدر أن تكون هذه السيدة مريضة نفسيا وهو ما ستثبته التحقيقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.
 
وكان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ورورد بلاغ لقسم أول أسيوط من مستشفى الإيمان العام يفيد اختطاف طفل من جوار والدته "فاطمة . ز . ع " التى دخلت المستشفى الإثنين الماضى لإجراء عملية ولادة قيصرية، وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء جمال شكر وبرئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وضباط قسم أول أسيوط، وتم تفريغ الكاميرات، وتبين أن مرتكبة الواقعة سيدة تدعى "فواكه . ج . م" من قرية درنكة، وتم استعادة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

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