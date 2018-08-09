"تعليم الغربية" تعلن إنهاء الاستعداد لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

الغربية – مصطفى عادل

أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على انتهاء المديرية من الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة، والتى ستنطلق يوم السبت القادم.

وأضاف "عايد" أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثانى 2871 طالبا داخل 13 لجنة، من بينهم لجنة بمعهد الأورام بطنطا، منها 5 لجان تابعة لقطاع الإسكندرية، بإجمالى 1515 طالبا، و7 لجان تابعة لقطاع المنصورة بإجمالى 1356 طالبا.

وبحسب جدول الامتحانات يبدأ امتحانات الدور الثانى بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى يوم 20 من نفس الشهر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لاستقبال أى شكاوى تتعلق بسير الامتحانات وكذلك غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات لإرسال أى مشكلات تتعلق باللجان المتواجدة بها للغرفة الرئيسية للحلول الفورية.

وأشار إلى أنه تم تجهيز استراحات المراقبين بوسائل الراحة وتمت المتابعة والإشراف الكامل، من قبل أعضاء اللجنة الثلاثية ،على الاستراحات من التهيئة والتنظيف لتناسب جميع المعلمين المشاركين فى عملية الامتحانات بالمحافظة.