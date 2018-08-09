تعرف على 6 سلع ساهم ارتفاع تصديرها بزيادة صادرات مصر لـ 2.48 مليار دولار

كتبت- هبة حسام

ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال شهر مايو 2018، مسجلة 2.48 مليار دولار، مقابل 2.44 مليار دولار فى الشهر المماثل من عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

وبحسب البيانات الرسمية لحجم التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء، ساهم ارتفاع القيمة التصديرية لعدد من السلع المصرية فى زيادة القيمة الإجمالية لصادرات مصر، أهمها الفواكه الطازجة والسكر واللدائن "البلاستيك".

طبقا لبيانات "الإحصاء"، ننشر أهم 6 سلع ساهمت فى رفع القيمة الإجمالية لصادرات مصر خلال الشهر المشار إليه من العام الجارى مقارنة بمثيله من العام الماضى،،،

والتى تمثلت فى التالى:

- الفواكه الطازجة

ارتفعت قيمة صادراتها خلال مايو 2018 إلى 116.5 مليون دولار، مقابل 54.7 مليون دولار فى مايو 2017، بنسبة ارتفاع قدرها 113%.

- اللدائن "البلاستيك"

ارتفعت قيمة صادراتها خلال مايو 2018 إلى 67.9 مليون دولار، مقابل 57.9 مليون دولار فى مايو 2017، بنسبة ارتفاع قدرها 17.2%.

- العجائن والمحضرات الغذائية

ارتفعت قيمة صادراتها خلال مايو 2018 إلى 60.1 مليون دولار، مقابل 57.2 مليون دولار فى مايو 2017، بنسبة ارتفاع قدرها 5%.





- الأدوية ومحضرات الصيدلة

ارتفعت قيمة صادراتها خلال مايو 2018 إلى 22.3 مليون دولار، مقابل 19.5 مليون دولار فى مايو 2017، بنسبة ارتفاع قدرها 13.9%.

- السكر المكرر

ارتفعت قيمة صادراته خلال مايو 2018 إلى 14.2 مليون دولار، مقابل 10.7 مليون دولار فى مايو 2017، بنسبة ارتفاع قدرها 36.6%.

- الورق الصحى

ارتفعت قيمة صادراته خلال مايو 2018 إلى 17 مليون دولار، مقابل 14.6 مليون دولار فى مايو 2017، بنسبة ارتفاع قدرها 16.4%.