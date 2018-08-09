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تعرف على مقرات المحاكم الاقتصادية بمحافظات مصر

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:39 ص
تعرف على مقرات المحاكم الاقتصادية بمحافظات مصر المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
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تختص المحاكم الاقتصادية فى نظر نوع معين من القضايا، نوعيا ومكانيا بقوانين محددة، تم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، وهو التشريع الذى يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008، وتم تعيين مقار المحاكم الاقتصادية بموبجب قرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 والخاص بتحديد مقار المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

وتوجد فى مصر ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها – وفقا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته – فى الأماكن التالية :

 1. محكمة القاهرة الاقتصادية:  الطريق الدائرى بمدينة المعراج، زهراء المعادى، المعادى بمدينة القاهرة، محافظة القاهرة.

2. محكمة الإسكندرية الاقتصادية: بالمبنى الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئية، بمدينة الإسكندرية، محافظة الإسكندرية .

 3. محكمة طنطا الاقتصادية: بالدور السادس بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد بمدينة طنطا ، محافظة الغربية .

 4. محكمة المنصورة الاقتصادية: بالدور الأرضى بمقر محكمة استئناف المنصورة ، بمدينة المنصورة ، محافظة الدقهلية .

 5. محكمة الإسماعيلية الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية بجوار مقر محافظة بورسعيد ، بمدينة بورسعيد ، محافظة بورسعيد .

 6. محكمة بنى سويف الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع محاكم إهناسياالجزئية ، بمدينة إهناسيا ، محافظة بنى سويف .

 7. محكمة أسيوط الاقتصادية: بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن بالبرج رقم (أ) بمجمع محاكم أسيوط ، بمدينة أسيوط ، محافظة أسيوط.

8. محكمة قنا الاقتصادية: بالعقار رقم 21 شارع 23 يوليو، بمدينة قنا، محافظة قنا .

 

مقر انعقاد جلسات المحكم الاقتصادية:

وتعقد جلساتها: تعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية جلساتها فى مقار المحاكم الاقتصادية سالفة الذكر، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة فى أى مكان آخر، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية .

 

 


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