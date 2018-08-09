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تعرف على كميات أضاحى العيد وأسعارها وأماكن الاستلام المطروحة × 13 بمحافظة

الخميس، 09 أغسطس 2018 07:42 م
تعرف على كميات أضاحى العيد وأسعارها وأماكن الاستلام المطروحة × 13 بمحافظة أضاحى العيد - أرشيفية
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع" إجمالى أعداد أضاحى العيد المطروحة من قبل قطاعات وزارة الزراعة فى 13 محافظة، والأسعار ومكان الاستلام .. وهى كالآتى:

 

- طرح 2775 رأسا من العجول البلدى البقرى والجاموسى، وأغنام الأضاحى.

 

- 1919 رأسا من عجول الجاموس والأبقار و 856 رأس من الأغنام.

 

- البيع  للمواطنين من خلال مزارع والمحطات البحثية وجمعيات الإصلاح الزراعى.

 

-  سعر الأضاحى موحد بـ 57 جنيها للكيلو القائم.

 

- طرح 416 رأس ماشية بمحافظة الشرقية بوحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيوانى بكفر الحمام، وجمعيات الإصلاح الزراعى بالزقازيق، وبلبيس، وههيا، وكفر صقر.

 

 - طرح 756 رأسا بمحافظة القليوبية بمحطة بساتين القناطر، ومزرعة جزيرة الشعير، ووحدتى تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى بجزيرة الشعير وقها.

 

- طرح  79 رأسا بمحافظة الإسماعيلية، بمحطة البحوث، ومشروع تطوير النظم الزراعية بمحطة بحوث شرق القناة.

 

- طرح  117 رأسا بمحافظة البحيرة بوحدات تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى بإدفينا وصفط خالد، والبوصيلي، ومزرعة المعمل المركزي للأغذية والأعلاف بالأراضى الجيرية.

 

- طرح 662 رأسا بمحافظة المنوفية بجمعيات الإصلاح الزراعى بشبين الكوم، وأشمون، والجمعية المركزية، ومنفذ مشروعات الجمعية العامة بشبين الكوم.

 

-161 رأسا بمحافظة كفر الشيخ بمحطة سخا، ودوار القرضاى، ووحدة تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى بكفر الشيخ.

 

- طرح 528 رأس بمحافظة الفيوم من خلال وحدة تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى بطامية، وجمعيات الإصلاح الزراعى وتسويق العجول المركزية، وطامية، وأبشواى والفيوم.

 

-طرح العديد من رؤوس العجول البقرى والجاموسى والأغنام بمحطة بحوث سدس ببنى سويف، وبمحطة بحوث ملوى بمحافظة المنيا، ومحطة البحوث بمحافظة أسيوط.

 

- طرح كميات من رؤوس الجاموس بوحدة تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى بشندويل بمحافظة سوهاج.

 

- طرح كميات بوحدة تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى بالمطاعنة بمحافظة الأقصر.

 

 - طرح رؤوس من الأغنام بمحطة البحوث بالوادى الجديد.

 

 


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