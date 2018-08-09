تعرف على كميات أضاحى العيد وأسعارها وأماكن الاستلام المطروحة × 13 بمحافظة

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" إجمالى أعداد أضاحى العيد المطروحة من قبل قطاعات وزارة الزراعة فى 13 محافظة، والأسعار ومكان الاستلام .. وهى كالآتى:

- طرح 2775 رأسا من العجول البلدى البقرى والجاموسى، وأغنام الأضاحى.

- 1919 رأسا من عجول الجاموس والأبقار و 856 رأس من الأغنام.

- البيع للمواطنين من خلال مزارع والمحطات البحثية وجمعيات الإصلاح الزراعى.

- سعر الأضاحى موحد بـ 57 جنيها للكيلو القائم.

- طرح 416 رأس ماشية بمحافظة الشرقية بوحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيوانى بكفر الحمام، وجمعيات الإصلاح الزراعى بالزقازيق، وبلبيس، وههيا، وكفر صقر.

- طرح 756 رأسا بمحافظة القليوبية بمحطة بساتين القناطر، ومزرعة جزيرة الشعير، ووحدتى تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى بجزيرة الشعير وقها.

- طرح 79 رأسا بمحافظة الإسماعيلية، بمحطة البحوث، ومشروع تطوير النظم الزراعية بمحطة بحوث شرق القناة.

- طرح 117 رأسا بمحافظة البحيرة بوحدات تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى بإدفينا وصفط خالد، والبوصيلي، ومزرعة المعمل المركزي للأغذية والأعلاف بالأراضى الجيرية.

- طرح 662 رأسا بمحافظة المنوفية بجمعيات الإصلاح الزراعى بشبين الكوم، وأشمون، والجمعية المركزية، ومنفذ مشروعات الجمعية العامة بشبين الكوم.

-161 رأسا بمحافظة كفر الشيخ بمحطة سخا، ودوار القرضاى، ووحدة تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى بكفر الشيخ.

- طرح 528 رأس بمحافظة الفيوم من خلال وحدة تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى بطامية، وجمعيات الإصلاح الزراعى وتسويق العجول المركزية، وطامية، وأبشواى والفيوم.

-طرح العديد من رؤوس العجول البقرى والجاموسى والأغنام بمحطة بحوث سدس ببنى سويف، وبمحطة بحوث ملوى بمحافظة المنيا، ومحطة البحوث بمحافظة أسيوط.

- طرح كميات من رؤوس الجاموس بوحدة تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى بشندويل بمحافظة سوهاج.

- طرح كميات بوحدة تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى بالمطاعنة بمحافظة الأقصر.

- طرح رؤوس من الأغنام بمحطة البحوث بالوادى الجديد.