تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تنسق الإدارة العامة للمرور مع الهيئة العامة للطرق والكبارى للقيام بأعمال كشف الطبقة الأسفلتية، وإعادة الرصف أعلى الطرق الدائرى بالوراق و بالمنزل المؤدى لنفق الطريق الزراعى، ومدخل النفق، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الساعة 12:5 صباح غدا الجمعة حيث تم التنسيق مع الشركة على المنفذة على بدء أعمال الكشط والرصف بمنطقة مدخل النفق المؤدى من الطريق الدائرى اتجاه طريق الإسكندرية الزراعى الأمر الذى يستلزم غلق النفق أمام حركة المرور.

و سيتم إجراء تعديلات على الحركة المرورية، بالنسبة للسيارات الملاكى والنقل الخفيف سيتم تحويل الحركة المرورية للنزول اتجاه ميدان المؤسسة ثم الدوران والعودة مرة أخرى لطريق الإسكندرية الزراعى اتجاه مناطق بها، وبالنسبة لسيارات النقل الثقيل، والنقل بمقطورة سيتم منه نزولها اتجاه مناطق بنها الحر أثناء تنفيذ أعمال الكشط ووضع الاسفلت أعلى الطريق الدائرى فى المسافة المشار إليها سيتم استقطاع حارة واحدة لتنفيذ الأعمال وترك باقى عرض الطريق لحركة المرور.