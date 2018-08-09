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تعرف على آخر موعد للتسجيل بدراسات العلوم المتقدمة فى جامعة بنى سويف

الخميس، 09 أغسطس 2018 07:11 م
تعرف على آخر موعد للتسجيل بدراسات العلوم المتقدمة فى جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، على أن أخر موعد للتسجيل لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة 15 سبتمبر القادم .

 

وأوضح حسن، فى بيان له اليوم الخميس، أنه يمكن للطلاب التسجيل بإدارة شئون الدارسين بمقر الكلية خلال ساعات العمل الرسمية منذ التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، لافتًا إلى أن هناك سبع دبلومات بالكلية تتمثل فى التكنولوجيا الحيوية، الكيمياء الحيوية الطبية، وكيمياء وتكنولوجيا صناعة الاسمنت،و العلوم البيئية والتنمية الصناعية، وعلوم المواد وتكنولوجيا النانو، ورقابة الجودة، وعلوم وهندسة الطاقة المتجددة.

 

وأشار رئيس جامعة بنى سويف، إلى أن الكلية تتيح 6 برامج للماجستير تتمثل فى: التكنولوجيا الحيوية، والكيمياء الحيوية الطبية، كيمياء وتكنولوجيا صناعة الأسمنت والعلوم البيئية والتنمية الصناعية، علوم المواد وتكنولوجيا النانو، وعلوم وهندسة الطاقة المتجددة.


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