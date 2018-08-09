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"تصديرى الحاصلات الزراعية"يكشف ارتفاع الصادرات لأفريقيا لـ7%

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:00 ص
"تصديرى الحاصلات الزراعية"يكشف ارتفاع الصادرات لأفريقيا لـ7% عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،
كتب – إسلام سعيد
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يسعى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لزياده صادراته خلال الثلاث سنوات المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7 % للأسواق الأفريقية مع التركيز على زيادة بعثات المشترين وبحث إمكانية المشاركة فى المعارض الخارجية هناك.

 

وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية تسجل 0.8 % للأسواق الأفريقية وهى نسبة ضعيفة جدا قياسا على الاتفاقات التجارية مع القارة السمراء.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم استقدام بعثة مشترين من 6 دول أفريقية موزعة " غرب وشرق ومنتصف افريقيا" دون الدول الحبيسة التى تكلف المصدرين مصاريف أعلى فى الشحن لتوصيل بضائعهم.

 

وكشف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه خلال شهر سبتمبر المقبل سيتم استقدام بعثة مشترين من 6 دول ونتفاوض معهم حاليا، لافتا إلى أن بعثات المشترين لمصر تكون أقل فى التكلفة من المشاركة فى البعثات الترويجية أو المعارض.

 


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تصديرى الحاصلات الزراعية

صادرات مصر لافريقيا

عبد الحميد الدمرداش

اخبار الاقتصاد




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