تحويلات مرورية بطريق القاهرة السويس - الصحراوى السبت المقبل

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

أعلنت وزارة الداخلية، إجراء الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية، لرفع كفاءة الحاجز الخرسانى الأوسط الفاصل، بين اتجاهى الحركة بطريق القاهرة السويس الصحراوى، لبدء أعمال تطوير، ورفع كفاءة الحاجز الخرسانى الأوسط الفاصل بين اتجاهى الحركة بطريق القاهرة السويس الصحراوى، بمنطقة تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى بجهة الكيلو 25 .

وأضافت الداخلية فى بيان، أنه تقرر إجراء تحويل الحركة المرورية لتأمين تنفيذ تلك الأعمال، منها تحويل الحركة المرورية للقادم من القاهرة اتجاه السويس، للدخول للطريق الداعم الجانبى "المستحدث " ما قبل كوبرى الدائرى الأوسطى، والسير بالطريق الداعم لمسافة 1 كم، ثم العودة مرة أخرى للطريق الرئيسى، بعد تجاوز منطقة الأعمال .

وحدد البيان مدة تنفيذ الأعمال على مدى يومين، اعتباراً من السبت الموافق 11/8/2018، على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحاً، وحتى الساعة 5 م.

ونوه البيان، إلى أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد قامت بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها تسيير الحركة المرورية والسير بالمنطقة.