تجديد حبس مستريح القاهرة الجديدة 15 يوماً على ذمة التحقيق

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس ، تجديد حبس "شادي. ه" المعروف إعلاميا بمستريح القاهرة الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه فى النصب.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، قد قررت حبس "شادي .هـ " المعروف إعلاميًا بـ مستريح القاهرة الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة أنه عقب ورود عدد من البلاغات ضد "شادي .هـ "صاحب شركة خاصة بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي مبالغ مالية، وتبين من التحريات قيام المتهم بإنشاء شركة وهمية في مجال المقاولات بمنطقة النرجس عمارات التجمع واتخذها ستار للنصب والاحتيال علي المواطنين.

ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم من بينها النصب والاحتيال، وذلك عن طريق ايهامهم بمشروعات كاذبة والاستيلاء علي مبالغ مالية من المجني عليهم سالفي البيان، وتحرير شيكات بنكية بدون رصيد، علي النحو المبين بالتحقيقات.