تجدد الاشتباكات بين الجيش السورى وداعش فى السويداء

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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن تجددت الاشتباكات على محاور فى ريف السويداء جنوب شرق سوريا، اليوم الخميس بين قوات الجيش السورى وتنظيم داعش الإرهابي، حيث تركزت الاشتباكات فى محور وادى اللولية شمال شرق السويداء، بعد هجوم نفذه عناصر التنظيم الإرهابى على مواقع القوات السورية، ترافقت مع استهدافات متبادلة بين الطرفين .

وذكر المرصد، أن محافظة السويداء تشهد عمليات استنفار من قبل قوات النظام السوري، بالتزامن مع التمشيط المستمر من قبلها، للمناطق التى جرى السيطرة عليها خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تترافق عمليات الاستنفار والتمشيط مع وصول مزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة .

كان المرصد السورى قد رصد خلال الساعات الماضية تراجع وتيرة العمليات القتالية فى ريف السويداء، حيث أكدت مصادر للمرصد تراجع وتيرة الاشتباكات بين قوات النظام وتنظيم داعش إثر قيام الأول بتنفيذ عمليات تمشيط فى المناطق التى تقدمت إليها، فى ريفى السويداء الشرقية والشمالية الشرقية.