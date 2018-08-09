video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تجدد الاشتباكات بين الجيش السورى وداعش فى السويداء

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:21 م
تجدد الاشتباكات بين الجيش السورى وداعش فى السويداء قصف فى سوريا- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن تجددت الاشتباكات على محاور فى ريف السويداء جنوب شرق سوريا، اليوم الخميس بين قوات الجيش السورى وتنظيم داعش الإرهابي، حيث تركزت الاشتباكات فى محور وادى اللولية شمال شرق السويداء، بعد هجوم نفذه عناصر التنظيم الإرهابى على مواقع القوات السورية، ترافقت مع استهدافات متبادلة بين الطرفين .

وذكر المرصد، أن محافظة السويداء تشهد عمليات استنفار من قبل قوات النظام السوري، بالتزامن مع التمشيط المستمر من قبلها، للمناطق التى جرى السيطرة عليها خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تترافق عمليات الاستنفار والتمشيط مع وصول مزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة .

كان المرصد السورى قد رصد خلال الساعات الماضية تراجع وتيرة العمليات القتالية فى ريف السويداء، حيث أكدت مصادر للمرصد تراجع وتيرة الاشتباكات بين قوات النظام وتنظيم داعش إثر قيام الأول بتنفيذ عمليات تمشيط فى المناطق التى تقدمت إليها، فى ريفى السويداء الشرقية والشمالية الشرقية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التشيك: إطلاق سراح اثنين من عمال الإغاثة فى سوريا

الخارجية الروسية: القضاء بشكل كامل على البؤر الإرهابية جنوب غرب سوريا

الجيش السورى

اخبار سوريا

اخبار العالم

اخبار العرب

داعش

السويداء




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة