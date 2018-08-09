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"بيئة البحر الأحمر" تنسق مع المرور لرفع سيارات متروكة بشوارع الغردقة

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:02 م
"بيئة البحر الأحمر" تنسق مع المرور لرفع سيارات متروكة بشوارع الغردقة السيارات القديمة بشوارع الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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رصدت لجان الرصد والاستطلاع البيئى التابعة للإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر السيارات القديمة المستغنى عنها فى بعض الأماكن المتفرقة بمدينة الغردقة لرفعها من الشوارع.

 

وأكد بيان من إدارة البيئة بالمحافظة أن يجرى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور ورئاسة الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بشأن إخلاء هذه السيارات وجميعها فى مكان واحد.

 

وكان أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر توجيهاته إلى الإدارة العامة لشئون البيئة بضرورة إخلاء السيارات القديمة المستغنى عنها والتى تشكل خطرا بيئيا لوجودها فى بعض الأماكن العامة بنطاق المحافظة على أن تقوم الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار.

 


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