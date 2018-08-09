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"بلتون" تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع "السياسية النقدية" المقبل

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:41 م
"بلتون" تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع "السياسية النقدية" المقبل البنك المركزى المصرى
كتب هانى الحوتى
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أبقت شركة بلتون المالية القابضة، على توقعاتها بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 16 أغسطس، مرجعة ذلك لتوقعها أن يكون المعدل السنوى للتضخم فى يونيو عند 14.4%، وهو أعلى مستوى يصل له حتى نهاية عام 2018، مما لا يزال متفقاً مع النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى عند 13% (+/-3%)، وفى الوقت نفسه استقرت العائدات عند مستويات أعلى من 18%، ما يحافظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت المصرية بين الأسواق الناشئة.
 
وأرجعت بلتون، فى تقرير بحثى، أسباب تراجع المعدل السنوى للتضخم فى شهر يوليو إلى 13.5%، مقابل 14.4% الشهر الماضى، نتيجة هدوء أثر زيادة أسعار الوقود التى تم فرضها فى منتصف شهر يوليو، ما اتضح فى تباطؤ معدل التضخم بقطاع النقل إلى 40.5% فى يوليو، مقارنة بـ 55.1% فى يونيو 2018، هذا إضافة إلى البيانات المواتية خلال فترة المقارنة على أساس سنوى، والتى شهدت وتيرة زيادة أسعار الأغذية تراجعا إلى 9.6% مقابل 10.1% فى يونيو، مع تباطؤ الأسعار العالمية للسلع.
 
وأضافت أنه على أساس شهرى، شهد معدل التضخم ارتفاع بنسبة 2.4% مقابل 3.5% فى يونيو، مما تماشى مع توقعاتنا عند 2.6%، وعزت ذلك الارتفاع الشهرى إلى زيادة الأسعار بقطاع الكحول والسجائر، حيث تم فرض زيادة سعرية على السجائر يوم 12 يوليو، متوقعة ارتفاع المعدل الشهرى للتضخم فى أغسطس أيضاً، متأثراً بقطاع الإسكان والمرافق، الذى يمثل 18.4% من المؤشر، نظراً لزيادة متوسط أسعار الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت التجارية التى أعُلن دخولها حيز التنفيذ من الأول من أغسطس.
 
وجددت بلتون، تأكيدها على توقعاتها باستمرار وتيرة زيادة التضخم فى الربع الثالث من عام 2018 نظراً للعوامل الموسمية التى تتمثل فى الأعياد الإسلامية وأجازة الصيف، ولكن بدرجة أقل نظراً للضغوط على الدخل المتاح.

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