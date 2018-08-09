بزاوية 180 درجة.. حقيقة إعلان الكفن الفاخر للأغنياء على السوشيال ميديا

سالي حسام

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى إعلان غريب عن كفن أو body bag من الأكياس السوداء التى يتم الاحتفاظ فيها بجثامين الموتى ويصور الإعلان شكل الكفن وكأنه بضاعة للأثرياء فقط.

وفى خدمة "اليوم السابع" بزاوية 180 درجة، نوضح حقيقة شائعة الكفن الفاخر ومصدر الإعلان الغريب.

الإعلام المنتشر على عدد من الصفحات يصور وفاة امرأة جميلة ثرية يتم وضعها فى كفن فاخر ملىء بالإكسسوارات والمجوهرات والقماش الأسود والأحمر الفاخر، ويدعى الإعلان أن الشركة التى صممته هى "برادا" واحدة من أشهر العلامات التجارية فى العالم.

والحقيقة أن الإعلان مزيف تم تصميمه للسخرية من برادا وغيرها من شركات الموضة والأزياء لكونها تتسبب فى هوس للناس بالفخامة بغض النظر عن المنتج الذى تقدمه.

والمجموعة المسؤولة عن الإعلان المزيف هى صفحة The Kloons وهم مجموعة من الشباب اعتاد نشر فيديوهات ساخرة على السوشيال ميديا منذ 2010 للسخرية من الماركات العالمية وأى موضة تسبب هوسا للناس.