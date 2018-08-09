بدء حملة تطعيم ضد "الإيبولا" للسكان المعرضين لمخاطر عالية فى الكونغو

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن وزارة الصحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت اليوم الخميس، إطلاق حملة للتطعيم ضد فيروس (إيبولا) للسكان المعرضين لمخاطر عالية فى مقاطعة (كيفو) الشمالية بالبلاد.

وذكرت المنظمة - فى بيان اليوم - أن بدء هذه الحملة يأتى بعد أسبوع واحد فقط من الإعلان عن اندلاع ثانى تفش لفيروس إيبولا هذا العام فى البلد الإفريقي.. لافتة إلى أنه تم الإبلاغ حتى الآن عن 44 حالة تم تأكيد إصابة 17 منها بالفيروس.

وأضافت المنظمة أنه بدأ العمل أيضا فى إعداد التطعيم الدائرى فى منطقة (مانجينا) الصحية على بعد 30 كيلومترا من مدينة (بيني)، منوهة بأن العاملين الصحيين فى مركز (مانجينا) الصحى والذين كانوا على اتصال مع أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس كانوا من أوائل من تم تطعيمهم.

وأضحت المنظمة الدولية أنها قدمت الدعم اللوجستى لإنشاء سلسلة التبريد للتطعيمات وأرسلت الإمدادات اللازمة بالإضافة إلى دعم التفاوض على البروتوكولات مع الشركة المصنعة والسلطات المحلية، وكذلك دعم نشر خبراء التطعيم من غينيا للعمل مع الموظفين الوطنيين فى الكونغو الديمقراطية.