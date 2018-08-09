الرئيسية أخبار عاجلة بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 101 وكيل بمجلس الدولة الخميس، 09 أغسطس 2018 05:34 م مجلس الدولة كتب محمد الجالى إضافة تعليق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 367 لسنة 2018 بتعيين 101 مستشار وكيلا بمجلس الدولة. نشر القرار بالجريدة الرسمية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. قرار جمهورى بمنح معاشات استثنائية لضباط صف متطوعين ومجندين سابقين وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار جمهورى بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر قرار جمهورى بتعيين مستشارين رؤساء محاكم استنئاف.. تعرف على أسمائهم السيسي قرار جمهوري مجلس الدولة الجريدة الرسمية وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر "المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى "شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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