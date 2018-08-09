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انقطاع المياه عن 10 مناطق بمحافظة القليوبية وشبرا الخيمة غدا 12 ساعة

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:53 م
انقطاع المياه عن 10 مناطق بمحافظة القليوبية وشبرا الخيمة غدا 12 ساعة انقطاع المياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (مدينتى السعادة والتعاون – أرض نوبار – المنشية الجديدة – منشية عبدالمنعم رياض – الإسكان الصناعى – كريستال عصفور – شبرا البلد – شبرا المحطة – دمنهور شبرا – الفرنوانى – الشرقاوية)، بجانب ضعف المياه بمنطقتى (بيجام – عزبة عثمان)، ابتداءً من الساعة 6 مساء غدٍ الجمعة 10/8/2018 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 11/8/2018، نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم، من داخل وخارج محطة مياه شبرا الخيمة، لتحسين الخدمة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 


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انقطاع المياه

القاهره

الاسكان




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