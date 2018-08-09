video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق فعاليات الملتقى الدولى الأول لطلاب كليات التمريض بجامعة طنطا

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:50 م
انطلاق فعاليات الملتقى الدولى الأول لطلاب كليات التمريض بجامعة طنطا انطلاق فعاليات الملتقي الدولي الأول لطلاب كليات التمريض
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
انطلقت اليوم الخميس فعاليات الملتقى الرابع والدولى الأول لطلاب كليات التمريض بجامعة طنطا، تحت عنوان "الابداع الطلابى وتعزيز مكانة التمريض".
 
و أكد رئيس الجامعة فى كلمته التى ألقاها على الدور الحيوى لطلاب التمريض، مثمناً على تخصصاتهم والتى تساهم فى تطوير كافة مناحى الحياة، كذلك وجههم لضرورة الاستفادة من هذا الملتقى لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتقديم أبحاث ومشاريع تخدم الوطن، وتكون القوى المحركة للكثير من المشاريع القومية الهامة على مستوى الدولة.
 
شهد الملتقى حضور عدد من عمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، ووفود من أعضاء هيئة التدريس وطلاب عدد من الجامعات المصرية ( المنصورة. الاسكندرية، الزقازيق. المنوفية. والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI).
 
أقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة لطيفة فودة عميد كلية التمريض، والدكتورة عصمت محمد وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل صبره منسق الملتقى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

26 أغسطس.. بدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة طنطا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

جامعه طنطا

تمريض طنطا




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة