انطلاق فعاليات الملتقى الدولى الأول لطلاب كليات التمريض بجامعة طنطا

الغربية – مصطفى عادل

انطلقت اليوم الخميس فعاليات الملتقى الرابع والدولى الأول لطلاب كليات التمريض بجامعة طنطا، تحت عنوان "الابداع الطلابى وتعزيز مكانة التمريض".

و أكد رئيس الجامعة فى كلمته التى ألقاها على الدور الحيوى لطلاب التمريض، مثمناً على تخصصاتهم والتى تساهم فى تطوير كافة مناحى الحياة، كذلك وجههم لضرورة الاستفادة من هذا الملتقى لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتقديم أبحاث ومشاريع تخدم الوطن، وتكون القوى المحركة للكثير من المشاريع القومية الهامة على مستوى الدولة.

شهد الملتقى حضور عدد من عمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، ووفود من أعضاء هيئة التدريس وطلاب عدد من الجامعات المصرية ( المنصورة. الاسكندرية، الزقازيق. المنوفية. والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI).

أقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة لطيفة فودة عميد كلية التمريض، والدكتورة عصمت محمد وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل صبره منسق الملتقى.