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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:42 م
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انخفاض الجنيه الإسترليني مع استمرار المخاوف من عدم التوصل لصفقة للبريكست

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:03 م
انخفاض الجنيه الإسترليني مع استمرار المخاوف من عدم التوصل لصفقة للبريكست الاسترلينى
أ ش أ
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واصل الجنيه الإسترلينى انخفاضه اليوم الخميس مع استمرار المخاوف السائدة فى السوق فى التأثير على العملة البريطانية بشأن عدم توصل الحكومة إلى اتفاق بشأن البريكست.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3% في بداية التعاملات اليوم أمام الدولار ليسجل 1.28، وهو أقل مستوى له منذ عام كامل ، كما انخفض أمام اليورو ليسجل 1.10 يورو وهو أقل مستوى منذ تسعة أشهر تقريبا.

وكان وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس قد توقع منذ أيام فشل مفاوضات البريكست التي تجريها حكومتُهُ مع الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، توقع فوكس وبنسبة 60% أن تفشل المحادثات ، ووجه وزير التجارة الدولية البريطاني اللوم إلى الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفه بغياب المرونة في المفاوضات .


ورددت تصريحاته ما حذر منه محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني في الأسبوع الماضي، الذي صرح بأن من المرجح أن ينخفض الجنيه الإسترليني أكثر إذا انتشرت المخاوف من "عدم وجود صفقة" مع أوروبا، وهو ما يعتقد المحللون أنه "احتمال كبير".


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