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النيابة تستعجل التحريات التكميلية فى قضية مستريح أكتوبر واستيلائه على 144 مليون جنيه

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:17 م
النيابة تستعجل التحريات التكميلية فى قضية مستريح أكتوبر واستيلائه على 144 مليون جنيه مستريح أكتوبر
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها مع "أحمد .ج"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات، و"محسن.ك" مدير مبيعات بالشركة لاتهامهما بالنصب بدعوى توظيف الأموال، حيث تنتظر النيابة تحريات مباحث الأموال العامة التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستدعاء ضابط الواقعة مجرى التحريات، لسماع أقواله حول الواقعة محل التحقيق تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.

 

وكان قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية قد جدد حبس المتهمين فى القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، بشأن الاتهامات المسندة إليهم.

 

 

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الثانى فى قضية مستريح أكتوبر"محسن.ك" مدير مبيعات، المتورط بالاشتراك مع المتهم الرئيسى "أحمد.ج" فى النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تشغيل الأموال، وتم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل جديدة فى واقعة تورط رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى الشركات، ومدير مبيعات بذات الشركة فى النصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى توظيف الأموال، حيث طلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، لرصد نشاطهما وعدد ضحاياهما والمبالغ المالية التى استوليا عليها.

 

وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة ثان أكتوبر أن المتهم الأول "أحمد.ج"، بالاشتراك مع "محسن.ك" احتالا على عدد من المواطنين بدعوى تشغيلها فى استيراد الأجهزة الكهربائية.

 

وتابعت التحقيقات أن المتهمين استوليا على مبالغ مالية بلغت ما يقرب من 144 مليون جنيه مصرى من بعض الأهالى، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال استيراد الأدوات الكهربائية مقابل أرباح كبيرة يتقاضونها كل ثلاثة أشهر، واستوليا على تلك الأموال ورفضا إعادتها، وتهربا منهم.

 

وأضافت التحقيقات أن بداية سقوط المتهم كانت ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال ضد "أحمد.م" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التجارة والتوزيع، من أحد ضحايا المتهمين، أفاد بتعرضه للنصب من قبل المتهمين واستيلائهما على أمواله.

 

ويذكر أن المتهم قد حكم عليه فى القضية رقم 1445 لسنة 2018 بتاريخ 22 يوليو 2018 بالحبس 3 سنوات وكفالة عشرة آلاف جنيه.


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