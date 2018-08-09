النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

كتب – إسماعيل رفعت

للحج خصوصية عند المسلمين وعند الله كعبادة لا تؤدى إلا مرة أو مرات فى العمر على قدر الاستطاعة، ما يجعل البعض قد يقع فى بعض الاخطاء لعدم تمرسه على شعائرها أو لتعدد الشعائر وانضباطها، أو للسهو أو النسيان، وقد يقع فى بعض المحظورات التالية الواجب تجنبها.

ويحرم على الحاج عمل العديد من الأمور أثناء إحرامه للحج، وهذه الأمور ما يلى:

1 - يحرم حلاقة شعر الرأس أو تقصيره، وذلك لقوله تعالى: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) البقرة/196، وهذا يشمل أيضاً إزالة شعر الجسم، وتقصير الأظافر أو قصها.

2 - يحرم رش العطور والطيب، سواء تم رشها على الثياب أو البدن أو على الشعر، أو استخدام منظفات لها روائح العطور، وفي هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لرجلٍ وقصته ناقته وهو محرم: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه).

3 - الرفث أو كما يُعرف بالجماع وهو العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة، وذلك لقوله تعالى:"الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ".

4 - المباشرة لفعل شهوة، أى لا يجوز أن يقوم الحاج بطلب الخطبة أو الزواج وهو محرم.

5 - الصيد، ويمنع على الحاج قتل الصيد منعاً باتاً، وذلك لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ ” المائدة، و قطع الشجر لا يدخل في محظورات الحج.

6 - ويحرم ارتداء المخيط من القمصان والسراويل والبرانس والخفاف والعمائم للرجال، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام عند سؤاله عن ماذا يلبس المحرم: (لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف)، ويُستثنى من هذا من لا يجد إزاراً.

7 - من المحظورات الخاصة بالمرأة ارتداء النقاب، إذ لا يجوز للمرأة أن تُغطي وجهها في الحج.

8 - بالنسبة للحاج الذي يعمل محظورات الحج ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه، كما أن من يفعلها جهلاً بأنها محظورة فلا إثم عليه، لكن الأصل أن يكون الحاج متيقظاً وعارفاً بجميع الأحكام كي يطبقها بالشكل الصحيح.