المرور يشرف على أعمال مد كابل كهرباء فى مصر الجديدة لمدة يوم

تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة ، على تنفيذ أعمال مد كابل كهرباء جهد متوسط، فى 2 شارع سمنود ناصية شارع بيروت مع قطع شارع سمنود وشارع بيروت فى مصر الجديدة ، وستكون لمدة ليلة يوم الخميس وتنتهى صباح الجمعة الموافق 10 / 8 / 2018 من الساعة 12.30 ص وحتى الساعة 6 ص.
وستعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وتضع الشركة المنفذة للمشروع المساعدات الفنية والأقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة.
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