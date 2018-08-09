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الخميس، 09 أغسطس 2018 09:05 ص
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المرور يشرف على أعمال مد كابل كهرباء فى مصر الجديدة لمدة يوم

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:00 ص
المرور يشرف على أعمال مد كابل كهرباء فى مصر الجديدة لمدة يوم تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة ، على تنفيذ أعمال مد كابل كهرباء جهد متوسط، فى 2 شارع سمنود ناصية شارع بيروت مع قطع شارع سمنود وشارع بيروت فى مصر الجديدة ، وستكون لمدة ليلة يوم الخميس وتنتهى صباح الجمعة الموافق 10 / 8 / 2018 من الساعة 12.30 ص وحتى الساعة 6 ص.

وستعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وتضع الشركة المنفذة للمشروع المساعدات الفنية والأقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة.

 

 


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