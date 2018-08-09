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الخميس، 09 أغسطس 2018 02:31 م
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المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية يشدد على أهمية مبادرة "بنت مصر"

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:07 م
المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية يشدد على أهمية مبادرة "بنت مصر" المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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شارك فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية في ندوة بعنوان "نحو كبد آمن لمجتمع بناء" تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع بالتعاون مع مديرية صحة الاسكندرية، نادى روتارى و مارينز الاسكندرية بمركز النيل للإعلام.
 
ومن ناحيتها ، أكدت المهندسة سكينة البابلي عضوة الفرع على أهمية مبادرة بنت مصر لتوفير قرض ذى فائدة متناقصة بالتعاون مع بنك الائتمان الزراعى لمساعدة المرأة فى إقامة مشروع صغير لتساهم فى رفع مستوى المعيشة للمرأة المصرية.
 
وتحدثت عن دور الفرع والخدمات التي يقدمها للمرأة وأيضا الخدمات التى يقدمها مكتب شكاوى المرأة فيما يتعلق بالأوراق الثوبتية والقضايا المتعلقة بالمرأة.

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