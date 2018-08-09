المبعوث الأممى للشرق الأوسط: يجب احتواء التصعيد الحالى فى قطاع غزة

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أعرب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف عن قلقه إزاء التصعيد والقصف الإسرائيلى على قطاع غزة ورد المقاومة الفلسطينية باستهداف المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال ملادينوف فى بيان أوردته وكالة انباء سبوتنيك الروسية "أشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الأخير فى أعمال العنف بين غزة وإسرائيل، ولا سيما الصواريخ التى تم إطلاقها باتجاه التجمعات الإسرائيلية فى جنوب إسرائيل".

وأضاف ملادينوف "منذ شهور وأنا أحذر من أن الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية فى غزة، والتى تهدد بصراع مدمر لا يريده أحد"..

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن مقتل الشاب على الغندور (30 عاما) فى غارات إسرائيلية واسعة النطاق شنها الجيش الإسرائيلى على غزة، وذلك فى أعقاب استهداف مواقع للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة، إضافة إلى استهداف 12 موقعًا آخرا فى مناطق متفرقة فى القطاع، رداً على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع المحاصر.

وفى أعقاب التصعيد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيعقد جلسات مباحثات أمنية مع وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلى جادى آيزنكوت، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرجمان، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات.