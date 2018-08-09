video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: مصر ستصبح مركزا محوريا لتصدير الطاقة للدول المجاورة

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:39 م
الكهرباء: مصر ستصبح مركزا محوريا لتصدير الطاقة للدول المجاورة وزارة الكهرباء
كتب أحمد جودة
إضافة تعليق

أكد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن مصر ستصبح مركزا محوريا لتصدير الطاقة والكهرباء إلى دول المحيطة، مضيفا «تصدير الكهرباء يعتمد على مد خطوط الربط، وحاليا تم الربط بيننا مع السعودية، وتوجد دراسة حالية للربط بين مصر وقبرص واليونان لتعميمها إلى أوروبا، وكذلك إلى السودان للتوغل فى أفريقيا».

وأضاف "فودة"، خلال كلمته ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك متوفر احتياطى آمن فى الشبكة، وهذا الفائض من الكهرباء جاهر يبلغ حوالى 9000 ميجا، لاحتياجه لسد العجز فى حالة زيادة الأحمال دون اللجوء إلى التخفيف، لافتا إلى أن الوضع الحالى للحمل الأقصى فى فترة الصيف والذورة دخلت إلى 31 ألف ميجا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الكهرباء يلتقى وزيرة الطاقة الأردنية لبحث سبل التعاون

مدحت فودة

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

تصدير الطاقة

احتياطى مصر من الكهرباء




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة