الكهرباء: مصر ستصبح مركزا محوريا لتصدير الطاقة للدول المجاورة

كتب أحمد جودة

أكد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن مصر ستصبح مركزا محوريا لتصدير الطاقة والكهرباء إلى دول المحيطة، مضيفا «تصدير الكهرباء يعتمد على مد خطوط الربط، وحاليا تم الربط بيننا مع السعودية، وتوجد دراسة حالية للربط بين مصر وقبرص واليونان لتعميمها إلى أوروبا، وكذلك إلى السودان للتوغل فى أفريقيا».

وأضاف "فودة"، خلال كلمته ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك متوفر احتياطى آمن فى الشبكة، وهذا الفائض من الكهرباء جاهر يبلغ حوالى 9000 ميجا، لاحتياجه لسد العجز فى حالة زيادة الأحمال دون اللجوء إلى التخفيف، لافتا إلى أن الوضع الحالى للحمل الأقصى فى فترة الصيف والذورة دخلت إلى 31 ألف ميجا.