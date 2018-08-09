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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:39 م
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الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة غير مشروعة

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:25 م
الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة غير مشروعة ديمترى بيسكوف
رويترز
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قال الكرملين اليوم الخميس إن حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على موسكو أعلنتها الولايات المتحدة غير مشروعة بموجب القانون الدولى وإن النظام المالى الروسى مستقر.

وقالت واشنطن أمس الأربعاء إنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بحلول نهاية أغسطس بعد أن تأكدت أن موسكو استخدمت غاز أعصاب ضد عميل روسى سابق وابنته فى بريطانيا وهو الأمر الذي ينفيه الكرملين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أثناء مؤتمر عبر الهاتف إن التحرك الأمريكي "غير ودي على الإطلاق" لكن موسكو لا تزال تأمل في تحسن العلاقات المتردية بين البلدين. وقال "الربط بهذه الأحداث (واقعة التسميم في بريطانيا) بالنسبة لنا غير مقبول ومثل هذه القيود التي فرضها الأمريكيون في وقت سابق... غير مشروعة بالمرة ولا تتماشى مع القانون الدولي".

وتسببت الأنباء عن الإجراءات الأمريكية في تراجع قيمة الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له في عامين.

 

 

 

 

 


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