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الكرملين: اقتراح أعضاء الشيوخ الأمريكى باعتبار روسيا ممولة للإرهاب "جنون"

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:12 م
الكرملين: اقتراح أعضاء الشيوخ الأمريكى باعتبار روسيا ممولة للإرهاب "جنون" دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية
أ ش أ
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وصف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف اقتراحات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى باعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب بأنها اقتراحات تصل إلى حد الجنون، مشيرا إلى أن الاتهام بتمويل الإرهاب يمكن توجيهه إلى البلدان التى تدعم المجموعات الإرهابية المتبقية فى سوريا .

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس:"إن الكثير من المندفعين يعملون فى الهيئات التشريعية فى مختلف البلدان ويصرحون أحيانًا تصريحات تصل إلى حد الجنون".

وأضاف بيسكوف:"عندما نرى المجموعات الإرهابية المتبقية فى سوريا ، ندرك تماما من يمول هذه المجموعات".. مشيرا إلى أن الاتهام بتمويل الإرهاب يمكن توجيهه إلى دول أخرى .


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دميترى بيسكوف




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