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الخميس، 09 أغسطس 2018 03:49 م
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القوات العراقية تبطل مفعول 45 عبوة ناسفة جنوب غرب الفلوجة

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:38 م
القوات العراقية تبطل مفعول 45 عبوة ناسفة جنوب غرب الفلوجة قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أبطلت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، مفعول 45 عبوة ناسفة، وذلك خلال عملية دهم وتفتيش جنوب غرب مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار العراقية.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى عن مصدر فى قيادة عمليات محافظة الأنبار قوله: "إن القوات الأمنية قامت بحملة دهم وتفتيش استهدفت الطريق الرابط بين قضاء عامرية الصمود جنوبى مدينة الفلوجة باتجاه منطقة الفلاحات غربى المدينة، تمكنت خلالها من إبطال مفعول 45 عبوة ناسفة ومواد متفجرة".

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تقوم بعمليات إبطال مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابى،  فى خطوة تهدف إلى تطهير كافة المناطق المحررة من خطر الأجسام المفخخة.

 

 


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