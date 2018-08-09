القبض على 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بمدينة دمنهور.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقع من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور، مفادها قيام كلا من "م ف م" 35 سنة، و" ك ف م" 30 سنة، و"أ ع م" 30 سنة، و"م أ ع" 23 سنة، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة دمنهور مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وقامت عدة مأموريات استهدفت المتهمين المذكورين بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم، أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامى بمدينة دمنهور، وبحوزة الأول 9 قطع حشيش تزن 70 جرام تقريبا، وسلاح نارى، وبحوزة الثانى 3 قطع حشيش تزن 40 جرام تقريبا، وبحوزة الثالث 10 قطع حشيش تزن 100 جرام تقريبا، وبحوزة الرابع قطعة حشيش تزن 30 جرام تقريبا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وأضاف المتهم الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات قسم دمنهور، وجارى العرض على النيابة العامة.