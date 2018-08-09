القبض على عاطل عقب سرقته أجهزة كاسيت وسماعات من سيارات بالحدائق

كتب إبراهيم أحمد

القى رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة، اثناء الحالة الامنية، بشارع مصر والسودان، القبض على "حسين ا أ" 19 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم " سرقة " وبحوزته جهاز كاسيت سيارة، 2 سماعة سيارة، مبلغ مالى 600 جنيه.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل 2 سيارة بأسلوب " كسر الزجاج"، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما لم يكتشفا واقعتي السرقة بعد، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.