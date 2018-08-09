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القبض على عاطل عقب سرقته أجهزة كاسيت وسماعات من سيارات بالحدائق

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:34 م
القبض على عاطل عقب سرقته أجهزة كاسيت وسماعات من سيارات بالحدائق المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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القى رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة، اثناء الحالة الامنية، بشارع مصر والسودان، القبض على "حسين ا أ" 19 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم " سرقة " وبحوزته جهاز كاسيت سيارة، 2 سماعة سيارة، مبلغ مالى 600 جنيه.
 
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها  من داخل 2 سيارة بأسلوب " كسر الزجاج"، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما لم يكتشفا واقعتي السرقة بعد، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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