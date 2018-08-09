القبض على سيدة خطفت طفل بعد ولادته بمستشفى بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

نجحت قوات الأمن بأسيوط فى استعادة طفل رضيع، قامت سيدة باختطافه، من جوار والدته التى تتلقى العلاج بمستشفى الإيمان العام بعد ولادة قيصرية.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من والد طفل باختفاء نجله من جوار والدته بعد ولادته بيومين، وبالانتقال تبين دخول " فاطمه . ز . ع " لمستشفى الإيمان الاثنين الماضى لعمل عملية ولادة قيصرية واحتفاء ابنها صباح اليوم من جوارها وعلى الفور تم تفريغ الكاميرات ومعرفة مرتكبة الواقعة وإلقاء القبض عليها وعودة الطفل، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.