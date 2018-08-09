"القابضة الكيماوية" تتعاقد مع إن آى كابيتال لبيع 4.5% من الشرقية للدخان

كتب هانى الحوتى

أعلنت الشركة الشرقية ايسترن كومبانى، عن توقيع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عقدا مع شركة إن آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أمس الأربعاء، كمستشار فى بيع جزء من أسهمها تمثل نسبة 4.5% فى رأس مالها من خلال الطرح الثانوى فى البورصة المصرية، وذلك فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأضافت الشركة الشرقية ايسترن كومبانى، فى بيان للبورصة اليوم الخميس، أن شركة ان اى كابيتال ستطرح كراسة الشروط والمواصفات على بنوك الاستثمار لتلقى عروضهم لطرح وترويج الأسهم.