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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:13 م
خالد صلاح
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"القابضة الكيماوية" تتعاقد مع إن آى كابيتال لبيع 4.5% من الشرقية للدخان

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:23 ص
"القابضة الكيماوية" تتعاقد مع إن آى كابيتال لبيع 4.5% من الشرقية للدخان تصنيع السجائر داخل الشرقية للدخان
كتب هانى الحوتى
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أعلنت الشركة الشرقية ايسترن كومبانى، عن توقيع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عقدا مع شركة إن آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أمس الأربعاء، كمستشار فى بيع جزء من أسهمها تمثل نسبة 4.5% فى رأس مالها من خلال الطرح الثانوى فى البورصة المصرية، وذلك فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.
 
وأضافت الشركة الشرقية ايسترن كومبانى، فى بيان للبورصة اليوم الخميس، أن شركة ان اى كابيتال ستطرح كراسة الشروط والمواصفات على بنوك الاستثمار لتلقى عروضهم لطرح وترويج الأسهم.

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اخبار البورصة المصرية

برنامج الطروحات الحكومية

الشرقية للدخان

ان اى كابيتال




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