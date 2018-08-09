الفريق أول محمد زكى يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من المعهد الصحى للذكور والتى أطلق عليها دفعة مساعد أول شهيد رأفت زكريا إبراهيم والدفعة الأولى من المعهد الصحى للإناث والتى أطلق عليها دفعة رقيب أول شهيد أنيس السعيد المتولى، والذين يمثلون دماء جديدة لدعم المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بعد إعدادهم علميا وعسكريا وبدنيًا داخل المعاهد الصحية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى سيكلفون بها مستقبلا لحماية الوطن وصون مقدساته .

بدأت مراسم الاحتفال بعرض للمهارات البدنية تضمن عدد من تمارين الإعداد البدنى التى يتم التدريب عليها بشكل يومى داخل المعاهد الصحية للقوات المسلحة، منها رياضات الكاراتية والكنغ فو وكمال الأجسام والتى تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة، واستعرض الطلبة مهاراتهم فى فنون الاشتباك والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم واجتياز الموانع، أظهر مدى القوة والشجاعة والإستعداد القتالى العالى التى اكتسبها الطلبة والطالبات ليصبحوا أبطالًا مدافعين عن تراب الوطن وصون مقدراته .

أعقبه عرضا للمهارات التخصصية شملت التطور التاريخى لمنظومة الخدمات الطبية ومهارات التمريض فى الميدان وأساليب التعامل مع الأنواع المختلفة من الإصابات التى يمكن حدوثها أثناء تنفيذ مختلف المهام .

وفى أداء متميز وانضباط عسكرى راقى قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات وخريجى المعاهد عرضًا عسكريًا يتقدمهم حمله الإعلام ‏، كما قام القائد العام بتكريم أسر الشهداء التى سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديرا لتضحياتهم من أجل الوطن، أعقبه إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين على دبلوم التمريض وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائى 100%، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد، وقام رئيس هيئة التنظيم والإداره للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين بدرجة رقيب تحت الاختبار.

وقام الفريق أول محمد زكى بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء .

وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمه قدم فيها التهنئه للطلبة الخريجين وحثهم على أن يكونوا قدوة فى الانضباط والالتزام ومثالا يحتذى به فى حب الوطن والتضحية من أجله كما قدم التحية لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين جادوا بدمائهم الذكية فداء للوطن .

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .















