video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"العامة لتجارة الجملة" تبدأ صرف سلع مدعمة بـ 700 مليون جنيه بالوجه البحرى

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:09 ص
"العامة لتجارة الجملة" تبدأ صرف سلع مدعمة بـ 700 مليون جنيه بالوجه البحرى الدكتور على مصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف سلع بقيمة تقرب من 700 مليون جنيه فى 16 محافظة بالوجه البحرى، حتى الآن ضمن المقررات التموينية لشهر أغسطس الجارى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كلف  فيه  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية  الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، بزيادة طرح منتجات اللحوم والدواجن بكميا  إضافية  تتراوح من40 إلى 50% لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المناطق بجانب إطلاق السيارات المتحركة ومحملة بالسلع الغذائية واللحوم وطرحها بأسعار اقل من مثيلاتها  فى الأسواق الأخرى .

ولفت إلى أنه  يوجد تعاقدات على الدواجن المجمدة، وكذلك التعاقدات لتوفير اللحوم الطازجة حتى نهاية العام المقبل فى حين يوجد تعاقدات على اللحوم المجمدة حتى نهاية شهر يونيه2019 ، كما  كلف الوزير الأجهزة الرقابية بالوزارة وبالتعاون مع  الطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقاببة، للتأكد من جوده المنتجات المطروحة وتحرير محاضر لاى شخص يثبت تلاعبه فى المنتجات، كما سيقوم جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة بتشكيل مجموعات عمل للمرور على المحلات التجارية والأسواق إضافة إلى تكليف مديريات التموين بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالمديريات للعمل على حل أى مشاكل تواجه المواطنين وكذلك إيفاد الوزارة بتقارير يومية عن معدلات طرح السلع والمنتجات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العيد على الأبواب.. مديريات التموين بالمحافظات تستعد لعيد الأضحى.. طرح 400 طن لحوم ودواجن بمجمعات الإسكندرية.. تشغيل 17 مجزرا آليا مجانا فى بنى سويف.. ومحافظة أسوان تطرح مناقصة لتوفير الأضاحى بـ65 جنيها للكيلو

التموين

العامة للجملة

السلع المدعمة

اغسطس




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة