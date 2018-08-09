"العامة لتجارة الجملة" تبدأ صرف سلع مدعمة بـ 700 مليون جنيه بالوجه البحرى

كتب مدحت وهبة

أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف سلع بقيمة تقرب من 700 مليون جنيه فى 16 محافظة بالوجه البحرى، حتى الآن ضمن المقررات التموينية لشهر أغسطس الجارى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، بزيادة طرح منتجات اللحوم والدواجن بكميا إضافية تتراوح من40 إلى 50% لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المناطق بجانب إطلاق السيارات المتحركة ومحملة بالسلع الغذائية واللحوم وطرحها بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

ولفت إلى أنه يوجد تعاقدات على الدواجن المجمدة، وكذلك التعاقدات لتوفير اللحوم الطازجة حتى نهاية العام المقبل فى حين يوجد تعاقدات على اللحوم المجمدة حتى نهاية شهر يونيه2019 ، كما كلف الوزير الأجهزة الرقابية بالوزارة وبالتعاون مع الطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقاببة، للتأكد من جوده المنتجات المطروحة وتحرير محاضر لاى شخص يثبت تلاعبه فى المنتجات، كما سيقوم جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة بتشكيل مجموعات عمل للمرور على المحلات التجارية والأسواق إضافة إلى تكليف مديريات التموين بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالمديريات للعمل على حل أى مشاكل تواجه المواطنين وكذلك إيفاد الوزارة بتقارير يومية عن معدلات طرح السلع والمنتجات.