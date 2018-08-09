الصحف السعودية والإماراتية: تأييد قطر لكندا يؤكد استمرارها فى اللعب بالنار

أ ش أ

استنكرت الصحف السعودية والإماراتية، الصادرة اليوم الخميس، اعتراض قطر على بيان مجلس التعاون الخليجى بشأن الأزمة السعودية الكندية ، وقالت "إن هذا الاعتراض يعد تأييدا واضاحا لكل الإجراءات الكندية المجحفة المتخذة ضد المملكة العربية السعودية ، بما يؤكد استمرارية هذا النظام فى اللعب بالنار ومعارضة أى قرار سليم ومنطقى يصب فى روافد المصالح العليا للدول الخليجية والدول العربية والإسلامية".

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية، فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان (النظام القطرى واللعب بالنار)، إلى أن البيان الذى أصدرته أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أيد كل الإجراءات التى اتخذتها المملكة حيال الحكومة الكندية، التى تدخلت فى الشأن الداخلى للمملكة، واعتبرته مساسا بسيادتها وتدخلا فى شأنها القضائى بما يتنافى مع منطوق المواثيق والأعراف والقوانين الدولية المتعارف عليها والتى تحكم العلاقات بين الدول.



وقالت " إن البيان كان صريحا وواضحا وأجمعت عليه دول مجلس التعاون ما عدا النظام القطرى، الذى تعود التغريد خارج السرب، فى تخبط يزج به نحو المجهول، ويؤدى إلى عزلته ليس من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فحسب بل من كافة دول العالم المحبة للحرية والسيادة ونشر حقوق الإنسان فى ربوعها".



واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بقولها، "يبدو واضحا للعيان أن النظام القطرى بتصرفه السافر إنما يعلن من جديد عن مواقفه العدوانية الصريحة من مجلس التعاون ومن الإجماع العربى، بل من المواقف الدولية التى لا تجيز وفقا للمواثيق والأعراف الدولية، التدخل فى شؤون الغير من قبل أى دولة، فهو تدخل يمس بحريتها واستقلالها داخل أراضيها".



وفى السياق ذاته.. وتحت عنوان (شذوذ قطري) قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، "إن التصرفات الخارجة على كل الأعراف الدبلوماسية والخارقة لقواعد القانون الدولى، والتى اتخذتها كندا مع المملكة العربية السعودية، أثارت اعتراضاً واستنكاراً حاداً لدى العديد من الجهات العربية والإقليمية والدولية، وأجمع الجميع على أنها تدخل سافر فى الشؤون الداخلية للمملكة، وأعلنت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، عن تأييدهما التام لموقف المملكة تجاه التدخل الكندى فى شؤونها الداخلية".



وأضافت "فقط قطر التى أبت إلا أن تكون شاذة عن الجميع كعادتها، ورفضت تصريحات أمين عام مجلس التعاون، وذهبت تشيد بعلاقات قطر مع كندا وحقها فى الاتهامات التى وجهتها للسعودية".



وخلصت إلى القول "هكذا يمارس النظام القطرى هوايته المفضلة فى الشذوذ والنشوز عن الصف العربى والإسلامى، ويذهب يصطاد فى الماء العكر، ويستجدى الشرف الكندى كما استجدى من قبل الشرف الإيراني".